Российский стример избил девушку во время прямого эфира и угрожал ей пистолетом

В Волгограде в Краснооктябрьский районный суд поступило дело в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении сразу нескольких преступлений. Об этом сообщает издание «Волгоградская правда» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

По версии правоохранителей, 18 мая 2023 года мужчина избил знакомую девушку в ее квартире: он нанес ей не менее пятидесяти ударов руками и ногами. Также угрожал пистолетом и несколько раз выстрелил в пол для устрашения. Также подозреваемый повредил личные вещи потерпевшей. Все случившееся мужчина снимал на камеру, запись транслировалась в интернете в прямом эфире. В тот же день нарушителя задержала полиция.

Дело волгоградца рассмотрят 15 апреля, заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее в Ярославле задержали стримера, который избил человека и угрожал Екатерине Мизулиной.