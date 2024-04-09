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В российском регионе таксиста-иностранца обвинили в изнасиловании девушки

В Нижегородской области таксиста-мигранта обвинили в изнасиловании девушки

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Depositphotos

В Нижегородской области мигранта, работавшего таксистом, обвинили в изнасиловании девушки. Об этом сообщает СКР (Следственный комитет России).

По информации ведомства, в отношении 23-летнего уроженца Азербайджана, который работал таксистом, возбудили уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы. Мигранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе расследования.

По данным СУ СК России по Нижегородской области, инцидент произошел 4 апреля в городе Арзамасе. По версии следствия, таксист-иностранец совершил в отношении 19-летней девушки иные действия сексуального характера, применяя физическую силу. Отмечается, что ранее молодые люди знакомы не были.

Ранее таксист изнасиловал пассажирку, уснувшую в машине после вечеринки.

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