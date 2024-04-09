В Тамбове арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца бывшего сотрудника военной прокуратуры, который готовился совершить теракт, взорвав два административных здания. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 44-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Тамбовской области, которого подозревают в приготовлении к террористическому акту, заключили под стражу до 6 июня 2024 года включительно.

В объединенной пресс-службе судебной системы региона подчеркнули, что фигурант дела планировал взорвать два административных здания в Тамбове, его задержали сотрудники УФСБ.

До этого военный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, которого обвиняли в оправдании терроризма.

По версии правоохранителей, мужчина оставил в соцсетях комментарий, посвященный поджогу здания городской администрации в Бакале. Как именно подсудимый отозвался о произошедшем, не сообщается.

Публикация фигуранта уголовного дела была связана с инцидентом, произошедшим в 2022 году. Неизвестные бросили в окно администрации бутылку с зажигательной смесью, но пожар оперативно потушили.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.