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Пострадавшие от прорыва дамбы оренбуржцы получат выплаты

Более 400 человек уже получили выплаты в Оренбургской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пострадавшие от прорыва дамбы жители Оренбургской области получат выплаты, сообщает Telegram-канал губернатора и правительства региона «Пул №56».

Размер выплат в регионе по решению губернатора увеличили в два раза. Единовременная материальная помощь составляет 20 тыс. рублей на человека, 50 тыс. рублей на человека – финансовая помощь в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 тыс. рублей на человека – при полной утрате имущества первой необходимости.

Выплаты уже получили 466 человек, также решение о выплате единовременной помощи принято для 869 жителей.

Всего от жителей региона через портал «Госуслуг» поступило 14 414 заявлений.

Подать заявление на единовременную материальную помощь и финансовую помощь можно через портал «Госуслуг» или в МФЦ.

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