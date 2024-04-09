В Дагестане временно отстранили главу регионального минприроды Зимина

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов временно отстранил от дел главу регионального министерства природы Александра Зимина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации ресурса, претензии к работе министра появились после дирекционной проверки охраняемых природных территорий республики, которая отвечает за содержание особо охраняемых объектов природы. Уточняется, что до этого учреждение ввело плату за вход на Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Предполагалось, что на вырученные средства произойдёт облагораживание территории, однако соответствующего результата пока не последовало.

«Временное отстранение министра продлится, пока идет проверка», — заключается в публикации.

Незадолго до этого в Дагестане правоохранители задержали директора филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по делу о мошенничестве.

Ранее задержали замминистра внутренних дел Дагестана.