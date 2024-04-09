Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане временно отстранили главу регионального минприроды Зимина

Глава Дагестана Меликов на время отстранил от дел главу минприроды региона Зимина

close
100%
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов временно отстранил от дел главу регионального министерства природы Александра Зимина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации ресурса, претензии к работе министра появились после дирекционной проверки охраняемых природных территорий республики, которая отвечает за содержание особо охраняемых объектов природы. Уточняется, что до этого учреждение ввело плату за вход на Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Предполагалось, что на вырученные средства произойдёт облагораживание территории, однако соответствующего результата пока не последовало.

«Временное отстранение министра продлится, пока идет проверка», — заключается в публикации.

Незадолго до этого в Дагестане правоохранители задержали директора филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по делу о мошенничестве.

Ранее задержали замминистра внутренних дел Дагестана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами