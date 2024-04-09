В Ингушетии инспектор поймал за рулем несовершеннолетнего племянника и отпустил

В Ингушетии сержант патрульно-постовой службы отпустил несовершеннолетнего племянника, которого поймал за вождением без прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

В марте 43-летний сержант из Сунженского отдела полиции остановил на контрольном посту «Волга-20» автомобиль Lada Granta. На машине были установлены поддельные номера, а за рулем сидел подросток.

Водителем оказался племянник полицейского, и тот не стал составлять на родственника протоколы, а лишь отругал его и отпустил. Теперь на сержанта, которого поймали на кумовстве коллеги, собираются завести уголовное дело за злоупотребление полномочиями.

Ранее чиновник из Ингушетии фиктивно трудоустроил более 20 родственников.