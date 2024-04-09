Жительница Польши разбила голову сожителю суповой костью из-за спора о политике

В Польше женщина из-за спора о политике разбила своему сожителю голову суповой костью. Об этом сообщает агентство РАР.

По информации агентства, 44-летняя жительница города Бартошице вступила в словесный конфликт со своим сожителем по вопросу результатов местных выборов. В ходе спора она вынула кость из кастрюли, где варился суп, и ударила ею мужчину по голове.

Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что у него началось сильное кровотечение. Медикам потребовалось зашить рану у него на голове, сообщает агентство.

В правоохранительных органах уточнили, что оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщину задержали, она трезвеет в отделении полиции. Ранее она уже привлекалась к ответственности за жестокое обращение с партнером, теперь ей грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Ранее россиянин ударил собутыльника во время ссоры и залил ему в рот монтажную пену.