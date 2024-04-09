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Двое москвичей заставили 16-летнюю девушку принять наркотики и изнасиловали ее

В Москве юношей задержали за изнасилование 16-летней девушки

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Depositphotos

Жителей Москвы подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Коровинском шоссе. По версии следователей, двое молодых людей склонили гостью к употреблению наркотиков, после чего изнасиловали. В этот момент они также были под действием запрещенных веществ.

Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и задержали. В отношении обоих возбудили уголовное дело. Фигуранты признались в содеянном.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия. Они планируют ходатайствовать об аресте подозреваемых.

До этого в Москве рядом с мусорником обнаружили девочку без сознания. Накануне она не ночевала дома, и родители уже отправились на поиски. После госпитализации медики нашли на коже школьницы следы от уколов. Что именно пытались ввести девочке, на данный момент выясняют.

Ранее в Хакасии мужчину арестовали за изнасилование 11-летней девочки у нее дома.

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