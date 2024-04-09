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Уровень реки Урал у села Илек превысил опасную отметку

Власти Оренбургской области сообщили о возможном подтоплении домов в селе Илек

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РИА Новости

Угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков возникла в селе Илек Оренбургской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Опасную отметку превышает уровень», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало дамбу. При этом местные жители утверждают, что течь в ней появилась за несколько дней до ЧП.

Страховая компания «Согаз», в которой застрахована ответственность владельца разрушенной дамбы в Орске Оренбургской области, подтвердила готовность пыплачивать компенсации после расследования происшествия и признания его страховым случаем.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог».

Ранее сообщалось, что в Орске после паводка начали поэтапно подавать электричество.

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