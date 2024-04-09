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В Москве наградят лучшие маркетинговые проекты

В сети опубликовали шорт-лист Национальной премии бизнес-коммуникаций

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Пресс-служба Национальной премии бизнес-коммуникаций

Организаторы Национальной премии бизнес-коммуникаций («НБПК. Эффективность») опубликовали шорт-лист кандидатов, в который вошли крупные FMCG-бренды, компании в сфере розничной торговли, недвижимости, коммуникаций, фармацевтики и финансов, сообщает пресс-служба премии.

«С особенной радостью жюри всегда встречает кейсы, в которых отражены понятные бизнес-показатели. В этом сезоне таких проектов было много, что очень сильно радует, так как в существующем контексте часто сложно достигать высоких результатов», — отметил Product Strategy Director, OMD Resolution/Group 1 Сергей Ефимов.

Всего в этом сезоне было подано 180 заявок. В состав жюри вошло более 120 специалистов в сфере бизнес-коммуникаций.

Голосование проходило в 3 этапа. Сначала жюри оценивало заявки, затем эксперты распределили призовые места и сформировали шорт-лист. На третьем этапе экспертный совет определил обладателя Гран-при и специальной награды «Трендсеттер».

Лучшие работы федерального и регионального уровней объявят 17 апреля на церемонии награждения в театре «Градский Холл» в Москве.

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