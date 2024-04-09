На выставке «Россия» в честь 30-летия Рунета открыли павильон «Рувики»

На выставке-форуме «Россия» открылся павильон интернет-энциклопедии «Рувики» в честь 30-летия Рунета, сообщает пресс-служба проекта.

Новое пространство представляет собой куб с интерактивными экранами, динамичной подсветкой и объемными фигурами.

«Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии», — рассказала заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям Елена Литовченко.

Новое пространство «Рувики» расположено рядом с 75 павильоном ВДНХ.

Елена Литовченко добавила, что в начале апреля «Рувики» обновилась до версии 2.0, благодаря которой пользователи могут выбрать разную тему, настроить шрифт, размер экрана, а также прослушивать статьи в аудиоформате.

Напомним, интернет-энциклопедия «Рувики» заработала в июне 2023 года.