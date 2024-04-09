На Ириклинском водохранилище повторно снизили сброс воды

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что объем сброса воды на Ириклинском водохранилище был снижен до 1342 кубометров в секунду. Соответствующую публикацию чиновник разместил в своем Telegram-канале.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Это должно уменьшить темп подъема уровня Урала, минимизировать риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всем ее протяжении в Оренбуржье», — прокомментировал утреннее снижение сброса до 1500 кубометров в секунду чиновник.

7 апреля Паслер сообщил о сокращении сброса воды из Ириклинского водохранилища до 1670 кубометров в секунду.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.