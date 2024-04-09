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В Подмосковье обнаружили оттаявший беспилотник

Mash: недалеко от завода ЛиАЗ в Подмосковье нашли оттаявший БПЛА

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В Подмосковье в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ нашли оттаявший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с огромными крыльями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«У него огромные крылья с загнутыми вверх кончиками (размах 2,5 метра) и антенна на носу. Предварительно, это PD-2, производства УкрСпецСистемы. Его сбили с помощью РЭБ еще зимой», — говорится в сообщении.

Территория, где был обнаружен беспилотник, оцеплена. К месту находки выехали саперы.

До этого в Минобороны сообщили, что российскими ЗРК на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники.

Приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника были обнаружены при помощи радиолокационной станции кругового обзора ЗРК «Тор-М2». Затем были осуществлены пуски ракет, и дроны были успешно поражены. Уничтоженные беспилотники использовались для корректировки и наведения целей артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

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