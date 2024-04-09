Россиянам раскрыли главный способ исключить появление дипфейков

Основной способ борьбы с дипфейками в интернете – это исключение анонимности, убежден председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. В беседе с НСН он назвал анонимность первопричиной многих преступлений в интернете, заявив, что без нее никаких дипфейков бы не появилось.

Анонимность лежит в основе киберпреступлений и обмана людей, убежден специалист. В том числе речь идет о звонках, совершаемых неопределенными лицами.

«Помимо дипфейков есть много разных элементов зла, которые ходят по интернету, но у них у всех в основе находится анонимность и невозможность найти источник изготовления», — объяснил он.

При отсутствии анонимности, которая стала инструментом нарушителей, источник появления дипфейка было бы невозможно скрыть, что постепенно решило бы саму эту проблему, добавил Клименко. Возникновение дипфейков, по его словам, напрямую связано с продажей анонимных сим-карт и трансграничным присутствием.

«Не перекрыв анонимность, мы тем самым регулируем воздух», — заключил он.

Напомним, эксперты предупреждают россиян, что сегодня сгенерировать дипфейк достаточно легко в формате аудио или видео. Поэтому если звонок поступает с неизвестного номера, лучше перезвонить знакомому по проверенному телефону и убедиться, что разговор идет именно с ним.

В Госдепе ранее призвали создать коалицию по борьбе с дезинформацией, создаваемой ИИ.