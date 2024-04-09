Суд оштрафовал священника по делу о дискредитации армии России

В Краснодаре Славянский суд оштрафовал 87-летнего Виктора Пивоварова, архиепископа религиозного объединения «Российская православная церковь» (РосПЦ) по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280. 3 ч.1. УК РФ). Об этом сообщается на сайте организации.

Пивоваров известен тем, что в 2006 году самолично основал в Славянске-на-Кубани Свято-Покровско-Тихоновский храм (не связан с РПЦ).

По данным 93.RU, в марте прошло года архиепископа уже штрафовали на 40 тысяч рублей за высказывания о российской армии. Суд при этом не уточнил, что именно он говорил. Пивоваров отмечал, что не считает специальную военную операцию на Украине священной.

Уголовное дело в отношении священнослужителя было возбуждено в конце 2023 года. На сайте его храма указано, что причиной для этого стала статья «Ответ на вопрос, волнующий всех сегодня: что есть эта война?». В суд дело поступило в конце января 2024 года.

Суд установил, что Пивоваров «подрывает в глазах иных лиц достоинство и авторитет Вооруженных сил РФ». В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что на этот раз мужчине назначили штраф в размере 150 000 рублей.

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