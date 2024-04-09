Назван самый дорогой в мире город для жизни

Эксперты назвали самый дорогой в мире город для жизни, пишет World of Buzz. Cоставляя рейтинг, специалисты учитывали рост цен и множество других факторов.

По результатам исследования, проведенного компанией The Economist Intelligence Unit (EIU), Сингапур занял первое место в рейтинге самых дорогих городов для жизни. Далее расположились Цюрих, Женева, Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Париж, Копенгаген, Тель-Авив и Сан-Франциско.

Исследование стоимости жизни проводится EIU два раза в год. Эксперты компании сравнивают более 400 цен на 200 продуктов и услуг в 173 городах. Подобная работа проводится ими уже на протяжении 30 лет.

Примечательно, что Сингапур является рекордсменом по количеству занятых первых мест в данном рейтинге. За последние 11 лет этот город девять раз признавался самым дорогим для жизни.

Ранее в Сингапуре сын обманным путем хотел продать машины матери, чтобы выплатить долги в ночном клубе.