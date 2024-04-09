Россиянин предъявил гранату вместо скидочной карты на кассе и получил визит в участок

Житель Москвы пришел в супермаркет с гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. По данным источника, 53-летний мужчина зашел в супермаркет и взял с полок водку и лимонад.

На кассе россиянина попросили предъявить скидочную карту, но он не смог и попросил у работницы. Та заявила, что карты нет, после чего россиянин достал из рюкзака гранату. В результате он все же получил товары со скидкой.

«Посетитель успокоил даму, что граната не настоящая и довольный ушел», – сообщается в публикации.

После визита кассирша вызвала полицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. К этому моменту купленное он уже выпил.

Известно, что мужчина является уроженцем Польши. Его уже привлекали к ответственности по статье о запрещенных веществах.

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