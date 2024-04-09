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Вертолет Ми-8 совершил аварийное приземление в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратурой в официальном Telegram-канале.

«Контролируется проведение проверки по факту аварийной посадки воздушного судна», — указывается в публикации.

По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту р.п. Охотск — посадочная площадка месторождения «Светлое». Согласно предварительной информации, на борту находились 25 человек.

«Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента с аварийной посадкой воздушного судна.

Транспортная прокуратура Николаевска-на-Амуре организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и готовится проводить аварийно-спасательную операцию.

В конце марта к экстренной посадке в Чите готовился пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Красноярска в Благовещенск.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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