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«Запретить рыбалку и измены»: россиянам объяснили, что нельзя прописать в брачном договоре

Глава «Счастливого дома» Гизатова: брачным договором нельзя запретить измены

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Depositphotos

Россияне не смогут заключить брачный договор для регулирования личных неимущественных отношений. Об этом рассказала руководитель агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, передает «БИЗНЕС Online».

В частности, в документе не получится предусмотреть штраф за измену или определить место проживания детей в случае развода родителей. Помимо этого, брачным договором нельзя запретить вредные привычки и нецензурную лексику, ограничить посещения тещи или свекрови, определить сумму алиментов на ребенка в случае развода, обязать супругу родить сына или определенное количество детей или запретить жене учиться или работать.

Гизатова добавила, что жена не сможет запретить мужу рыбалку или мальчишники в гараже. В брачном договоре нельзя будет указать, как нужно распределить имущество в случае утраты одного из супругов, семейные обязанности, а также запретить или разрешить заводить домашних животных.

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры», юрист Антон Палюлин до этого говорил, что россияне могут заключить брачный договор как до, так и во время брака, им можно будет регулировать только имущественные вопросы.

Ранее россиянам рассказали, как вступить в наследство без завещания.

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