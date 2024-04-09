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В Саратове неизвестный пытался поджечь Музей истории СВО

Baza: в Саратове пытались сжечь Музей истории специальной военной операции

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Отделение Российского исторического общества в Саратовской области

Неизвестный атаковал Музей истории специальной военной операции в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Попытка поджога музея произошла сегодня ночью. Неизвестный бросил камень в окно здания и закинул туда бутылку с зажигательной смесью. Огонь охватил шторы и окно, но возгорание быстро потушила дежурная сотрудница охраны. Затем женщина позвонила в полицию.

На месте полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки. Экспонаты, по предварительным данным, не пострадали, поджигателя разыскивают.

Известно, что в декабре прошлого года музей уже подвергался атаке. Тогда входную дверь поджег местный житель, взявший кредит по указке мошенников.

Ранее стало известно, что участники спецоперации получат приоритет при регистрации на авиарейсы.

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