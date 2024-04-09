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Глава МЧС совершает облет подтопленных территорий в Оренбуржье

Куренков вылетел на осмотр районов Оренбуржья, наиболее пострадавших от паводка

Глава МЧС России Александр Куренков с воздуха осмотрит территории в Оренбуржье, которые больше всего пострадали в результате паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Куренков вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым вылетели на осмотр территорий, наиболее пострадавших от весеннего паводка», — заявили в пресс-службе.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Самолет МЧС России с главой ведомства на борту приземлился в Оренбурге утром 9 апреля. Помимо прочего, Куренков заслушает доклады по ситуации в регионе.

9 апреля в Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться.

Ранее оперативные службы раскрыли количество подтопленных жилых домов в России.

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Потоп в Оренбуржье
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