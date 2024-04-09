Оперативные службы раскрыли количество подтопленных жилых домов в России

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в России увеличилось более чем на 100 — до 10 550 за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На территории 37 регионов Российской Федерации в 226 населенных пунктах затоплено 10 550 жилых домов и 19 139 приусадебных участков», — отметил собеседник агентства.

8 апреля подтоплены были свыше 10,4 тыс. жилых домов в 39 субъектах страны.

9 апреля в Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

8 апреля директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, он совершит облет территорий и решит, какие меры принять для ликвидации последствий паводка.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.