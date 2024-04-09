В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться

В Оренбурге прозвучала сирена, в областном центре действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэрия города.

«В Оренбурге прозвучала сирена в 10:40 (8:40 по московскому времени). На 8:00 уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в зоне подтопления находятся дачные массивы, расположенные в поймах Сакмары и Урала.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

8 апреля директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, он совершит облет территорий и решит, какие меры принять для ликвидации последствий паводка.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.