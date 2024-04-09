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В Екатеринбурге двое мужчин избили и ограбили приехавшего на свидание гея

Неизвестные избили екатеринбуржца, угрожая раскрыть его сексуальную ориентацию

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Global Look Press

В Екатеринбурге от разбойного нападения пострадал молодой человек, приехавший на свидание к мужчине. Об этом сообщает E1.RU.

В начале февраля 26-летний екатеринбуржец, работающий сборщиком заказов в интернет-магазине, договорился встретиться с неким мужчиной. Они познакомились в группе для интимного общения и спустя какое-то время назначили свидание возле ТРЦ «Мегаполис».

В назначенное время местный житель заехал на парковку у торгового центра, но там его поджидали два незнакомца, у одного из них при себе был нож. Злоумышленники уселись в машину к пострадавшему и заставили его ехать на Экспо-бульвар в микрорайоне Новокольцовский. Там грабители избили мужчину и отобрали у него iPhone 14 Pro, а затем потребовали у потерпевшего деньги. В банкомате ВТБ на Прибалтийской улице они сняли с карты жертвы 80 тыс. рублей, а в банкомате «Тинькофф» обналичили еще 25 тыс.

Перед тем, как исчезнуть, преступники заявили мужчине, что ставят его на «счетчик». За неразглашение его знакомым и коллегам сведений о его сексуальной ориентации они попросили еще 120 тыс. рублей. Тот смог перевести бандитам еще 50 тыс. рублей, но когда ущерб достиг 200 тыс. рублей, мужчина обратился в полицию.

В середине марта был задержан один из подозреваемых, второго — оперативники разыскивают до сих пор. Задержанным оказался 25-летний гражданин Таджикистана, с осени 2022 года он жил в России и работал, имея вид на жительство. Он, как уточняется, частично признал свою вину.

Ранее на Урале задержали банду мигрантов-вымогателей,

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