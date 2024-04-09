Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье поймали и арестовали насильника, совершившего побег из колонии строгого режима

Сбежавший из колонии осужденный отправлен под арест в Приморье

Артемовский городской суд заключил под стражу мужчину, который сбежал из колонии, где отбывал наказание за изнасилование. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

Гражданин, лишенный свободы за насильственные действия и изнасилование приговором Находкинского городского суда, отправился в 2021 году в исправительную колонию строгого режима. Мужчина не хотел отбывать назначенный ему 19-летний срок и недавно совершил побег из ФКУ ИК — 20 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Беглец был пойман, на него вновь завели уголовное дело. Теперь осужденного будут судить по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). По ходатайству старшего дознавателя суд избрал в отношении насильника меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом мужчина пробудет до 3 июня.

Ранее сбежавшего из колонии осужденного обязали выплатить компенсацию ФСИН за его поиски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами