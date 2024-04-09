В Приморье поймали и арестовали насильника, совершившего побег из колонии строгого режима

Артемовский городской суд заключил под стражу мужчину, который сбежал из колонии, где отбывал наказание за изнасилование. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

Гражданин, лишенный свободы за насильственные действия и изнасилование приговором Находкинского городского суда, отправился в 2021 году в исправительную колонию строгого режима. Мужчина не хотел отбывать назначенный ему 19-летний срок и недавно совершил побег из ФКУ ИК — 20 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Беглец был пойман, на него вновь завели уголовное дело. Теперь осужденного будут судить по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). По ходатайству старшего дознавателя суд избрал в отношении насильника меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом мужчина пробудет до 3 июня.

Ранее сбежавшего из колонии осужденного обязали выплатить компенсацию ФСИН за его поиски.