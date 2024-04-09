В Воскресенске потушили пожар в частном доме

Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске потушили. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в Воскресенске при пожаре в жилом доме выжили двое из шести детей.

7 апреля сообщалось, что в селе Сандата Ростовской области семья спаслась из горящего дома благодаря разбудившей их кошке.

В тот же день в Париже в девятиэтажном доме произошли взрыв и пожар.

Вечером 3 апреля на территории промышленной зоны в городе Ростов-на-Дону произошел пожар, который сопровождался взрывами. Как рассказали очевидцы, огонь распространился в районе 1-ой Луговой улицы.

Позже в региональном управлении МЧС РФ уточнили, что в населенном пункте загорелся ангар. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, но огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание.

Ранее в Дагестане газ взорвался в жилом многоквартирном доме.