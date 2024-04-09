В Подмосковье два ребенка из шести выжили при пожаре в частном доме

Двое из шести детей выжили во время пожара в жилом доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Согласно сообщению ведомства, двое детей 11 и 13 лет были переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России. В доме проживали восемь человек, шесть из которых — дети.

До этого министерство сообщало о гибели при пожаре женщины и четырех детей. Судьба второго взрослого пока неизвестна.

7 апреля на востоке Парижа три человека погибли в результате взрыва и пожара на седьмом этаже девятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Шаронн в 11-м округе города. По словам местных жителей, они слышали взрыв.

До этого стало известно, что в селе Сандата Ростовской области семья спаслась из горящего дома благодаря разбудившей их кошке.

Сообщалось также, что в республике Коми мужчина облил двух женщин горючим и поджег.

Ранее в Архангельской области 27 человек лишились дома после пожара.