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В учебных заведениях России начнут готовить нянь

«Известия»: в РФ проработают обучение профессии «няня» в учебных заведениях

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Depositphotos

Комитеты Госдумы по молодежной политике и по защите семьи поручили Минтруду и Минпросвещения проработать вопрос обучения профессии «няня» в учебных заведениях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный по итогам совместного заседания парламентариев и представителей Минобразования и указанных ведомств.

Речь идет о появлении в программе специального практического модуля. Инициативу поддержали и в других комитетах парламента, в которых считают, что большая часть таких услуг находится в теневом секторе. Министерству просвещения совместно с министерством труда и социальной защиты поручено предусмотреть практический модуль в рамках проектирования программы «Семьеведение» для разных уровней образовательных организаций.

Такое решение за подписью главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) и руководителя комитета по молодежной политике Госдумы Артема Метелева («Единая Россия») направили в указанные ведомства.

До этого психотерапевт предупредила родителей о последствиях давления на детей из-за ЕГЭ.

В конце марта в министерстве просвещения предложили увеличить ежемесячные выплаты для классных руководителей, которые работают в школах в селах и малых городах.

Ранее депутаты призвали наказать чиновников, запретивших бабушкам сидеть с детьми.

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