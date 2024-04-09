В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлялось предупреждение о ракетной опасности. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Сирены начали звучать около 0:15 по мск. Глава региона призвал находящихся в домах граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

В 0:26 по мск губернатор сообщил об отмене ракетной опасности.

В ночь на 8 апреля артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.