Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность

close
100%
Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлялось предупреждение о ракетной опасности. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Сирены начали звучать около 0:15 по мск. Глава региона призвал находящихся в домах граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

В 0:26 по мск губернатор сообщил об отмене ракетной опасности.

В ночь на 8 апреля артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами