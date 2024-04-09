Стоматолог развеял пять самых бесполезных популярных советов о зубах

Когда дело доходит до ухода за зубами, заблудиться в информации очень легко: сейчас о правильной гигиене полости рта рассказывают не только профессиональные врачи-стоматологи, но и блогеры, и звезды шоу-бизнеса. О пяти популярных, но абсолютно бесполезных рекомендациях по уходу за зубами «Газете.Ru» рассказал Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской стоматологии взаимоотношений Dr.Blumkin.

Первый такой совет: чтобы получить белоснежную улыбку, полоскайте рот содой и втирайте в эмаль активированный уголь.

«Эта рекомендация по-настоящему опасная, и в первую очередь для эмали зубов. Сода и уголь являются сильными абразивами, которые повреждают эмаль, увеличивают чувствительность и травмируют десна. Регулярные такие «действия» могут разрушить зубы. А восстановление потребует много сил и денег», — объяснил он.

Является и заблуждением совет о том, что лучше использовать жесткие зубные щетки, поскольку они якобы лучше счищают налет.

«На первый взгляд кажется, что жесткая щетина — лучший союзник в борьбе за чистоту зубов. Однако такой подход не только ошибочен, но и чреват серьезными последствиями для здоровья полости рта. Жесткая щетка не только травмирует десны, вызывая их воспаление и отхождение от зуба, но и способна стирать защитный слой эмали, делая зубы более чувствительными и уязвимыми перед кариесом. Мягкая щетка удаляет налет не менее эффективно, без вреда для эмали и десен», — добавил он.

Третий совет: при отсутствии только одного зуба можно обойтись без имплантации.

«Нет, потому что это не просто эстетическая проблема, а серьезный вызов для всей жевательной системы. Потеря зуба приводит к перераспределению жевательной нагрузки, что усиливает износ соседних и зубов-антагонистов и может спровоцировать их дальнейшую потерю. Пробелы в зубном ряду способствуют смещению зубов, нарушают правильное пережевывание пищи, а это негативно сказывается на пищеварении и общем здоровье. С помощью имплантации можно не просто восстановить утраченный зуб, но и предотвратить целый ряд последующих проблем», — рассказал Блюмкин.

Четвертый совет: сохраните зубы мудрости, ведь их удаление приводит к «впалым» щекам.

«Миф о том, что удаление зубов мудрости приведет к изменению формы лица, давно опровергнуто экспертами. Форма лица определяется структурой костей челюсти, а не наличием или отсутствием конкретных зубов. Зубы мудрости могут вызывать ряд проблем, включая болевые ощущения при прорезывании, риск для здоровья соседних зубов из-за неправильного положения, а также трудности с гигиеной из-за их расположения. Удаление «восьмерок» во многих случаях необходимо для поддержания здоровья полости рта», — подчеркнул специалист.

Наконец, пятый совет: бросайте чистить зубы, потому что это вредно.

«Такие рекомендации в последнее время довольно часто встречаются у блогеров. Но не стоит забывать, что регулярная и тщательная гигиена полости рта — главный принцип здоровья зубов и десен. Отказ от чистки может привести к кариесу и заболеваниям десен, образованию зубного камня, неприятному запаху изо рта и, в итоге, к потере зубов. Поэтому гигиена полости рта — уже не просто вопрос красоты, но и важный аспект общего здоровья организма. Важно помнить, что здоровье вашей улыбки начинается не с экстремальных и опасных методик, а с регулярного и правильного ухода, включающего в себя чистку зубов не менее двух раз в день, использование зубной нити и регулярные визиты к стоматологу. Это позволит сохранить зубы здоровыми на долгие годы и избежать множества проблем, связанных с неправильным уходом», — резюмировал стоматолог.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на брекетах для ребенка.