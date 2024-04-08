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В МЧС сообщили о снижении уровня воды на Урале на несколько сантиметров

МЧС: уровень воды в Урале у Орска за два часа снизился на девять сантиметров

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Уровень воды реки Урал в районе Орска за два часа снизился на девять сантиметров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

В министерстве отметили, что ситуация остается напряженной, но на нескольких участках в городе вода стала отступать.

«Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку», — сообщили в МЧС.

Там же отметили, что на гидропостах продолжает ввестись непрерывный мониторинг.

До этого в правительстве Оренбургской области сообщили, что в течение суток в регионе может затопить еще две тысячи жилых домов.

8 апреля стало известно, что в Орске запланировали строительство новой плотины.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье.

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