Генподрядчик обвинил грызунов в прорыве насыпной дамбы в Орске

Директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны. Об этом сообщает Первый канал.

По словам Комарова, он внимательно просмотрел видеосъемки прорыва дамбы и пришел к выводу, что грызуны могли проделать в сооружении отверстие. А даже двух-трех сантиметровой «дырочки» хватило бы для того, чтобы дамба не выдержала напора воды.

При этом Комаров исключил возможность ошибок при проектировании сооружения.

До этого сообщалось, что в ближайшие сутки в Оренбургской области может затопить еще 2 тысячи жилых домов.

8 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что в городе усилят патрули для предотвращения мародерства.

Ранее сообщалось, что в Орске прорвало дамбу.