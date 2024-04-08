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Генподрядчик обвинил грызунов в прорыве насыпной дамбы в Орске

Генподрядчик Комаров: грызуны могли проделать дырочку в дамбе в Орске

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны. Об этом сообщает Первый канал.

По словам Комарова, он внимательно просмотрел видеосъемки прорыва дамбы и пришел к выводу, что грызуны могли проделать в сооружении отверстие. А даже двух-трех сантиметровой «дырочки» хватило бы для того, чтобы дамба не выдержала напора воды.

При этом Комаров исключил возможность ошибок при проектировании сооружения.

До этого сообщалось, что в ближайшие сутки в Оренбургской области может затопить еще 2 тысячи жилых домов.

8 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что в городе усилят патрули для предотвращения мародерства.

Ранее сообщалось, что в Орске прорвало дамбу.

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