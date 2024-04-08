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Юрист Ремесло назвал компьютерную игру «Смута» достойной заменой западным экшенам

Юрист Ремесло: задача критиков игры «Смута» — ее дискредитация

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Cyberia Nova

В России долгое время доминировали западные компьютерные игры, и появление первой большой игры по русскому произведению на историческую тему следует приветствовать. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло, протестировавший новую игру «Смута», созданную российскими разработчиками.

«Добрался и я до нашумевшей игры «Смута». Игра точно заслуживает внимания, не пожалел потраченных денег. Шикарная графика, пейзажи, лица персонажей. Сама идея создать игру на подобную тематику уже заслуживает похвалы — популяризация патриотической истории нашей страны дело благое», — написал Илья Ремесло.

При этом юрист отметил, что с выходом игры в различных СМИ, признанных в России иноагентами, «как по команде вышли разгромные рецензии».

Их задача — не критиковать, а дискредитировать, убежден автор поста.

Он заметил, что причины такой критики вполне понятны — ключевой идеей игры является противостояние польскому нашествию, т.е. попытке Запада уничтожить Россию.

«Именно этот «антипольский» дискурс явился главной причиной того, что на игру натравили иноагентов», — полагает юрист.

Такая необоснованная, по его мнению, реакция говорит о том, что «с помощью «Смуты» шаг сделан хороший и в правильную сторону».

«Хорошие сапоги, надо брать», — заключил Ремесло.

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