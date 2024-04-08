Мэр Орска рассказал о дальнейшей судьбе дамбы

Мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале сообщил, что решение о восстановлении, строительстве или укреплении дамбы в городе будет принято после ее обследования.

«Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе», — написал он.

По его словам, что будет далее — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы.

Мэр подчеркнул, что жители города хотят вернуться в свои родные места и жить, где уже привыкли.

«И они должны быть уверены, что новая защита будет крепкой и надежной», — добавил глава города.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с жителями Орска заявил, что в городе планируется строительство новой дамбы. По словам губернатора, власти региона уже понимают, какие риски бывают в области с точки зрения напора воды и высоты. Он отметил, что планируется постройка новой дамбы и отметил, что проект будет полноценный.

Ранее власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье.