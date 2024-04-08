Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Орска рассказал о дальнейшей судьбе дамбы

Мэр Орска: решение о дальнейшей судьбе дамбы примут после ее обследования

close
100%
Сергей Никифоров/РИА Новости

Мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале сообщил, что решение о восстановлении, строительстве или укреплении дамбы в городе будет принято после ее обследования.

«Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе», — написал он.

По его словам, что будет далее — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы.

Мэр подчеркнул, что жители города хотят вернуться в свои родные места и жить, где уже привыкли.

«И они должны быть уверены, что новая защита будет крепкой и надежной», — добавил глава города.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с жителями Орска заявил, что в городе планируется строительство новой дамбы. По словам губернатора, власти региона уже понимают, какие риски бывают в области с точки зрения напора воды и высоты. Он отметил, что планируется постройка новой дамбы и отметил, что проект будет полноценный.

Ранее власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами