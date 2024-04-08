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Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

Трюдо: Канада ведет переговоры о вступлении в AUKUS

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Global Look Press

Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и Соединенными штатами о вероятном вступлении в военный альянс AUKUS. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает ТАСС.

«Да, мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас были отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости», – сказал премьер Канады.

По его словам, кроме Канады, переговоры о вступлении в военный блок начала Новая Зеландия, а также Япония проявляет активность в этом направлении.

В конце марта министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна «опустошила кладовку» из-за военных поставок Украине.

До этого сообщалось, что Канада выделит Украине приборы ночного видения, БПЛА и снаряды на сумму $29,5 млн.

Ранее в Канаде предрекли уничтожение Украины из-за антироссийской политики Запада.

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