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В Италии арестовали предполагаемого члена ИГ** из Таджикистана

Полиция арестовала в аэропорту Рима предполагаемого члена ИГ из Таджикистана

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Johannes Neudecker/Global Look Press

В аэропорту Рима «Фьюмичино» полицейские арестовали гражданина Таджикистана, который был объявлен в розыск по обвинению в участии в ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ANSA со ссылкой на пресс-службу итальянской полиции.

Мужчина 1992 года рождения прибыл в римский аэропорт из голландского Эйндховена. В отношении зардержанного действовал международный ордер на арест в целях экстрадиции после того, как он вступил в ряды «Исламского государства» и отправился воевать в Сирию в 2014 году.

Отмечается, что сторонник ИГ действовал под различными именами с гражданствами Узбекистана, Киргизии и Украины.

6 апреля глава МВД Турции Али Ерликая заявил о задержании 48 подозреваемых в связях с ИГ на территории страны.

4 апреля полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников ИГ в Иерусалиме.

До этого стало известно, что высокопоставленного командира ИГ, отвечавшего за переброску террористов и вооружения в Ираке и Сирии, ликвидировали.

Ранее ИГИЛ вывел центры подготовки террористов из Афганистана.

*   организация запрещена в России
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