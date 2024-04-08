Работники гардероба «Крокуса» рассказали об эвакуации людей во время теракта

В сети опубликовали новый выпуск интервью «Откровенно с Татаркой», героями которого стали подростки, работавшие в гардеробе «Крокус Сити Холла» в день теракта 22 марта и помогавшими эвакуировать людей.

Отмечается, что ребята рассказали автору и ведущей проекта, блогеру Лилии Абрамовой о поведении сотрудников концертного зала во время теракта, и о времени прибытия спецслужб

Так, по словам подростков отметили, что их руководство из числа штатных сотрудников концертного зала больше всех участвовали в эвакуации людей.

«Они так же, как мы, помогали людям., но они еще параллельно нами командовали», — рассказал один из героев выпуска Александр Журик.

Как отметил другой участник интервью Никита Иванов, по его ощущениям, спецслужбы прибыли на место теракта по прошествии совсем небольшого отрезка времени с момента первого выстрела.

«Перед тем как приехала солидная куча спецслужб, прошло минут 15, но минут через 5 начали одна-две машины подъезжать к «Крокусу», — сказал он.

Также ребята, помогавшие с эвакуацией людей, подростки рассказали о влиянии произошедшего на их жизнь. По их словам, они тяжело переносят произошедшее, а в особенности переживаний им добавляют мысли о том, что могли бы спасти больше людей. Так, Виктория Волчихина рассказала ведущей, что так и не смогла заплакать после теракта. По ее словам, в первые дни после теракта ей было страшно даже выходить на улицу.

«Я думаю, что если бы я не растерялась, точно представляла себе всю картинку, то смогла бы большему количеству людей помочь, заметить что-то важное, проверить туалеты», — сказала она

В свою очередь, Никита Иванов подчеркнул, что все пережитое не заставляет его хуже относиться к жителям других стран. По его мнению, нельзя допускать националистических заявлений и развязывать вражду. Он подчеркнул, что у терроризма нет нации.

«Люди просто напитаны ненавистью, и им надо как-то ее выплеснуть на всех людей. Но мне кажется, стоит быть более осторожными и проверять людей, которые иммигрируют в нашу страну. И не быть настолько халатными», — заключил он.