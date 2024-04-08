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Россиянин почти месяц общался с мошенниками и отдал им 23 млн рублей

РЕН ТВ: в Подмосковье мужчина перевел мошенникам 23 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Мытищах мужчина за 18 дней общения с мошенниками отдал им все накопления и взял несколько кредитов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

60-летнему жителю Мытищ поступил звонок с неизвестного номера, девушка представилась сотрудником компании связи и сообщила, что договор заканчивается, для его продления необходимо продиктовать номер любого документа и личные данные.

Спустя некоторое время мужчине поступило еще несколько звонков. Мошенники представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и заявляли, что на него пытаются оформить кредиты, чтобы направить деньги в недружественную страну.

18 дней россиянин выполнял указания аферистов, он снял со счетов все накопления и оформил несколько крупных кредитов. Получив деньги, мошенники исчезли. Пострадавший понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы, общий ущерб составил 23 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее москвичка пообщалась с мошенниками и лишилась 74 млн рублей.

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