В Институте Пушкина прокомментировали информацию о выдаче поддельных сертификатов мигрантам

В Институте русского языка им. А. С. Пушкина прокомментировали информацию о задержании сотрудников по подозрению в незаконной выдаче мигрантам поддельных сертификатов о знании русского языка. В пресс-службе вуза «Газете.Ru» сообщили, что не располагают данными о задержании сотрудников.

«В рамках действующего законодательства Институт Пушкина принимает все необходимые меры для соблюдения формы и порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, в том числе включая методы видеофиксации. ФГБОУ высшего образования «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» не располагает официальными данными о задержании кого-либо из штатных сотрудников вуза», — сообщили в институте.

Там также отметили, что оказывают «всестороннее содействие правоохранительным органам в вопросе привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, виновных в нарушении порядка процедуры проведения тестирования».

В пресс-службе добавили, что институт реализует меры профилактики нарушений порядка проведения экзамена.

8 апреля Следственный комитет РФ сообщил о раскрытии схемы выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка мигрантам в Москве. По версии следствия, в конце 2023 года группа лиц, в которую входили сотрудники Института русского языка им. А.С. Пушкина организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ гражданам иностранных государств. Получатели незаконных услуг в дальнейшем предоставляли документы в миграционные органы МВД, не получив необходимые знания. По делу были задержаны пять подозреваемых. На их местах работы и проживания были обнаружены доказательства фальсификаций.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.