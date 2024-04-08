Власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье

Мэр Орска Василий Козупица на встрече с жителями заявил, что утратившие жилье граждане получат выплаты в размере стоимости 1 кв. метра. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждому будут сделаны выплаты, тем, кто утратил свое жилье, по стоимости строительства 1 кв. метра <...> Те выплаты, которые будут сделаны единовременно сейчас, они только на поддержку», — пояснил Козупица.

До этого ТАСС со ссылкой на заявления губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщало, что жители пострадавшего от паводка Орска, не проживающие в своих домах и не находящиеся в пунктах временного размещения граждан, смогут в течение полугода получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

По словам губернатора, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, финансовым службам даны соответствующие поручения.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.