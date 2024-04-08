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Названо число людей, получивших выплаты в связи с паводком в Орске

Паслер: выплаты в связи с паводком в Оренбуржье получили 649 человек

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saki_statements/Twitter

Выплаты пострадавшим из-за прорыва дамбы в Оренбургской области на этой неделе получили 649 человек. Об этом заявил журналистам губернатор региона Денис Паслер, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день выплаты по области получили 649 граждан. На этой неделе планируем выплатить 16 тысячам человек», – сказал Паслер.

6 апреля сообщалось, что страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке.

До этого страховая компания «Согаз», в которой застрахована ответственность владельца разрушенной дамбы в Орске Оренбургской области, подтвердила готовность пыплачивать компенсации после расследования происшествия и признания его страховым случаем.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало дамбу. При этом местные жители утверждают, что течь в ней появилась за несколько дней до ЧП.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.

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