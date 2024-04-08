Ребенок попал в больницу после катания на аттракционе в Пятигорске

В Пятигорске пятилетний ребенок попал в больницу после катания на аттракционе в парке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать пострадавшей. По словам женщины, ее пятилетняя дочь каталась на новом аттракционе в парке имени Кирова в Пятигорске. В какой-то момент кресло. в котором сидел ребенок, начало сильно раскачиваться.

«Кресло, в котором сидел мой ребенок, сильно подбрасывало, в результате чего ребенок четыре раза очень сильно ударился о поручень. В результате чего была получена травма — ушиб мягких тканей левого бедра», — сообщила женщина.

По факту травмирования малолетний СК Ставропольского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи обследуют аттракцион и установят, насколько он был подготовлен для работы.

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