Более сотни магнитных шариков извлекли хирурги из желудка двухлетнего мальчика

В Детской областной больнице Ленинградской области медики спасли двухлетнего мальчика, который наелся магнитных шариков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Двухлетний мальчик был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инородные тела в желудке, в ходе обследования медики установили, что ребенок наелся разноцветных магнитных шариков, которые проглотил из любопытства.

Под общим наркозом врачи-эндоскописты извлекли из желудка маленького пациента более сотни шариков, оставшиеся инородные тела пришлось удалять хирургическим путем. Операция прошла успешно, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Казанском районе Тюменской области врачи достали батарейку из желудка десятимесячного ребенка. Маленький пациент с трудом дышал, сильно кашлял и вел себя беспокойно. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента инородное тело.

Ранее четырехлетний мальчик наелся гидрогелевых шариков и попал в больницу.