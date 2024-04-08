Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более сотни магнитных шариков извлекли хирурги из желудка двухлетнего мальчика

В Ленобласти двухлетний ребенок проглотил более 100 магнитных шариков

close
100%
Админка Ленобласти' class="item-image" >
Телеграм-канал Админка Ленобласти

В Детской областной больнице Ленинградской области медики спасли двухлетнего мальчика, который наелся магнитных шариков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Двухлетний мальчик был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инородные тела в желудке, в ходе обследования медики установили, что ребенок наелся разноцветных магнитных шариков, которые проглотил из любопытства.

Под общим наркозом врачи-эндоскописты извлекли из желудка маленького пациента более сотни шариков, оставшиеся инородные тела пришлось удалять хирургическим путем. Операция прошла успешно, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Казанском районе Тюменской области врачи достали батарейку из желудка десятимесячного ребенка. Маленький пациент с трудом дышал, сильно кашлял и вел себя беспокойно. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента инородное тело.

Ранее четырехлетний мальчик наелся гидрогелевых шариков и попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами