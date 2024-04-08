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После начала паводка в Орске 27 человек заразились кишечной инфекцией

В пострадавшем от паводка Орске выявили случаи кишечной инфекции

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В пострадавшем от паводка Орске отмечены случаи кишечной инфекции. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову сообщает ТАСС.

Савинова отметила, что региональный Минздрав «безусловно связывает» выявленные случаи с паводковой ситуацией. При этом «как такового очага» более нет, так как жители пострадавших районов эвакуированы.

К настоящему времени, по данным регионального Минздрава, было зарегистрировано 27 случаев заболеваний, вызванных кишечной инфекцией.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены оказались несколько тысяч зданий и домовладений.

8 апреля жители Орска пожаловались на позднюю эвакуацию и потерю единственного жилья.

Ранее в МЧС рассказали о ходе подготовки к аномальному половодью в Оренбуржье.

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