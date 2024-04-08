Педагог российского кадетского корпуса ударил ученика по лицу из-за его тона

В Краснодарском крае педагог кадетского корпуса ударил ученика по лицу из-за его тона. Об этом сообщает Telegram-канал »Россия. Кубань Новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Тимашевском казачьем кадетском корпусе. Преподаватель ударил ученика на почве личной неприязни: педагогу не понравился тон подростка.

На кадрах с места происшествия видно, что юноша от удара упал на пол. Сообщается, что несовершеннолетнему стало плохо и он начал терять сознание.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего, сообщает Telegram-канал. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Глава района Андрей Палий сообщил, что директор корпуса после произошедшего провел служебное расследование. Заместителя директора отстранили от уроков и объявили ему выговор за нарушение должностной инструкции. Также выговоры за ненадлежащее исполнение обязанностей объявили еще нескольким педагогам.

По данным районного главы, состояние здоровья учащегося оценивается как удовлетворительное. Психолог корпуса провела с его одноклассниками беседу по изучению и нормализации эмоционального фона.

Министерство образования, науки и молодежной политики организовало выездную проверку. Палий отметил, что 9 апреля в образовательной организации пройдет общешкольное родительское собрание.

Ранее педагога из Петербурга, ударившую ученика коррекционной школы, отправили под стражу.