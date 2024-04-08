Врачи: половина жителей Москвы и МО страдают от аллергии на пыльцу

Примерно 50% населения Москвы и Московской области страдают от аллергии на пыльцу, также называемой поллинозом. Об этом «Радио 1» сообщили специалисты Химкинской областной больницы. Весна в регион пришла раньше обычного, поэтому сезон аллергии уже начался, отмечают врачи.

«Половина из них переносит свой недуг легко, второй половине повезло меньше: отек слизистой носоглотки, «песок» в глазах, слезотечение, кашель и чихание — типичные симптомы поллиноза», — рассказали в больнице.

Специалисты предупреждают, что при тяжелой форме аллергии последствия могут перерасти в астму и даже в хроническую обструктивную болезнь легких. Подчеркивается, что для предотвращения опасных осложнений аллергию необходимо лечить, причем не тогда, когда симптомы уже заметны, а заранее, примерно за полгода до начала сезона.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов до этого говорил, что аллергикам не стоит дарить ромашки, хризантемы, герберы и лилии. В качестве альтернативы он посоветовал розы, поскольку их пыльца не поднимается в воздух.

Ранее врач рассказал, как аллергику ужиться с домашним животным.