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В Оренбуржье течением смыло железобетонный мост в нацпарке

Железобетонный мост через реку Боровка смыло в нацпарке в Оренбуржье

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Телеграм-канал Бузулукский бор

Железобетонный мост через реку Боровка смыло течением в национальном парке «Бузулукский бор», который занимает площади на территориях Самарской и Оренбургской областей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал национального парка.

Упомянутый мост находится в поселке Паника в Бузулукском районе Оренбургской области.

«Этот мост связывал поселки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк «Царь-бор», в кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное», — уточнили в нацпарке. Также отмечается, что пострадавших нет.

Иные подробности не приводятся.

На территории Бузулукского бора имеется несколько небольших нефтяных месторождений.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных, течь в ней наблюдали уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч муниципальных зданий и домовладений.

Ранее жителям затопленного Орска запретили выходить на митинг.

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