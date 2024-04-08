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В Липецкой области 72-летнюю пенсионерку фиктивно приняли в вуз без ее ведома

В Липецкой области фиктивно зачислили в вуз 72-летнюю студентку

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Липецкой области правоохранители обратили внимание на работницу Елецкого государственного университета имени Бунина после зачисления 72-летней студентки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следователей, в 2022 году пенсионерку приняли в институт математики, естествознания и техники ЕГУ без каких-либо экзаменов. При этом женщина не планировала обучаться и узнала о зачислении от сотрудников прокуратуры.

«Как выяснилось, документы на участие в конкурсе в ЕГУ им. И.А. Бунина принесла ее дочь по просьбе самих же работников университета, которые выполняли задачи по набору абитуриентов в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», – сообщили в ведомстве.

Также удалось выяснить, что спустя несколько месяцев студентка якобы подала заявление и ее отчислили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела. Известно, что в 2023 году в отношении этого же работника возбуждались уголовные дела. Тем не менее она до сих пор находится на этой должности.

Расследование дел находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Самаре заведующая фиктивно трудоустраивала сотрудников в детский сад.

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