Бастрыкин заинтересовался «голубиной мафией» после нападения на фотографа в Петербурге

Председатель СК России заинтересовался «разборками аниматоров» в Санкт-Петербурге и попросил проверить сообщение о бездействии сотрудников правоохранительных органов в связи с нападением на фотографа. Об этом сообщает Следком.

Инцидент, после которого Александр Бастрыкин потребовал отчета о работе правоохранителей, произошел 7 апреля возле Ленинградского зоопарка. К работающему с голубями фотографу подошли около 12 человек, которые стали мешать ему снимать посетителей. В конце концов мужчина получил струю из баллончика с перцовым газом в лицо. Отмечается, что нападения на петербургских аниматоров происходят регулярно.

«Фонтанка» рассказала, что начальник пострадавшего фотографа подозревает в последнем нападении приятелей так называемого «голубиного короля» — Богдана Баленко. Сам Баленко стал фигурантом дела о хулиганстве после того, как в августе прошлого года ударил девушку с птицами у Ростральных колонн. Она оказалась в больнице. Такими методами «голубиная мафия» пытается выдавить конкурентов из аниматорской сферы.

Сегодня председатель СК поручил организовать проверку по сообщению о бездействии полицейских, которые якобы предпочитают избегать работы с кланами «голубиной мафии» — двумя конкурирующими группами аниматоров. На проблему обратила внимание «Русская община Петрограда», активисты призвали «прекратить бандитские разборки аниматоров» в центре Петербурга.

«Просим разобраться в происходящем и привлечь к ответственности всех участников нападений, а также провести проверку по факту халатности и коррупции в отделах полиции, на территории которых происходят нападения», — говорилось в сообщении.

Теперь исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен представить Бастрыкину доклад по результатам организованной проверки.

Ранее в европейском городе решили запретить молодоженам выпускать в день свадьбы голубей.