Пострадавший от рук террористов из «Крокуса» мальчик выписан из больницы

Восьмилетнего мальчика, которого переехали террористы после атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, выписали из больницы. Об этом сообщает сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, пока ребенок будет передвигаться на инвалидной коляске.

Мама мальчика рассказала, что хирурги буквально по частям собирали бедро маленького пациента, в его кость вставили стержень. Ходить он сможет примерно через две недели, когда заживет сломанная ключица, но пока с костылями. По прогнозам медикам, реабилитация займет около двух месяцев.

Как сообщает Shot, мальчик играет в хоккей и уже хочет вернуться на лед.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее омбудсмен назвала число детей, осиротевших после теракта в «Крокусе».